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Мадрид-2023: расписание, результаты, сетки, расклады, где смотреть, Рублёв и Хачанов узнали первых соперников

Рублёв первый матч проведёт с чемпионом ТБШ Вавринкой. Расписание, расклады, сетки Мадрида
Даниил Сальников
Рублёв первый матч проведёт с чемпионом ТБШ
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На престижном «тысячнике» в столице Испании сразу три россиянки проследовали во второй круг.

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в среду в борьбу вступили мужчины, а женщины доиграли первый круг. Сразу несколько наших теннисисток добились важных для себя побед, но обо всём по порядку.

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Итоги второго дня. 26 апреля, среда

«Мастерс» в Мадриде в среду начали представители верхней половины сетки. Среди прочих в борьбу вступил россиянин Павел Котов, который проиграл в финале квалификации, но попал в основной турнир как лаки-лузер. В первом круге Павел в трёх сетах уступил немцу Оскару Отте и выбыл из борьбы. Определились первые соперники Андрея Рублёва (пятый номер посева) и Карена Хачанова (10), которые пропускали стартовый круг, будучи сеяными. Андрею достался трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, который на тай-брейке третьего сета переупрямил американца Кресси. Кстати, в официальных встречах Вавринка ведёт у россиянина со счётом 2-1. Карен же встретится с бразильцем Тьяго Монтейро, у которого он выиграл все три их предыдущих матча.

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
Мужчины. Первый круг

Рамос-Виньолас (Испания) – Ивашко (Беларусь) – 4:6, 7:6, 6:2.
Бублик (Казахстан) – Галан (Колумбия) – 7:6, 6:7, 6:4.
Вавринка (Швейцария) – Кресси (США) – 6:7, 6:3, 7:6.
Отте (Германия) – Котов (Россия, LL) – 6:3, 4:6, 6:4.

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У женщин в этот день сыграли все пять россиянок, не имеющих посева. Успешным получился дебют 15-летней Мирры Андреевой на уровне WTA-1000. В стартовом матче она справилась в двух сетах с финалисткой US Open – 2021 Лейлой Фернандес и одержала первую победу на уровне WTA. А вот ещё одна теннисистка 2007 года рождения, получившая уайлд-кард от организаторов – чешка Бренда Фрухвиртова – в трёх сетах уступила россиянке Анне Калинской.

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Первую победу за 15 месяцев одержала Анастасия Павлюченкова, попавшая в сетку по замороженному рейтингу. В трёхчасовой битве с представительницей Андорры Хименес-Касинцевой (WC) россиянка смогла отыграть матчбол на тай-брейке третьего сета и пройти в следующую стадию соревнований, где её ждёт сражение с подругой по сборной Дарьей Касаткиной (8). Не удержала преимущество в один сет и выбыла из борьбы Варвара Грачёва, уступившая китаянке Сиюй Ван, а Анна Блинкова получила «баранку» во втором сете от испанки Парризас-Диас.

WTA-1000. Мадрид. Сетка
Женщины. Первый круг

М. Андреева (Россия, WC) – Фернандес (Канада) – 6:3, 6:4.
Калинская (Россия) – Б. Фрухвиртова (Чехия, WC) – 2:6, 6:4, 6:4.
Сиюй Ван (Китай) – Грачёва (Россия, Q) – 6:7, 6:3, 6:4.
Саснович (Беларусь) – Свитолина (Украина, WC) – 6:4, 7:5.
Парризас-Диас (Испания, Q) – Блинкова (Россия) – 6:3, 6:0.
Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) – Канепи (Эстония) – 6:7, 6:2, 6:4.
Цуренко (Украина, Q) – Бронцетти (Италия) – 6:1, 6:3.
Павлюченкова (Россия, SR) – Хименес-Касинцева (Андорра, WC) – 6:1, 6:7, 7:6.
Бушар (Канада, Q) – Ястремская (Украина, Q) – 6:7, 6:2, 6:2.

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Расписание третьего дня. Интересные матчи четверга, 27 апреля

В четверг у мужчин должен завершиться первый круг. В борьбу вступят представители нижней половины сетки. Среди них трое россиян, успешно преодолевших квалификацию – Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Александр Шевченко. Также в матче Маррей – Вавассори определится первый соперник Даниила Медведева.

Мужчины. Первый круг

12:00 мск. Эдмунд (Великобритания, SR) – Тим (Австрия, WC).
12:00. Сафиуллин (Россия, Q) – Джарри (Чили).
12:00. Вулф (США) – Шевченко (Россия, Q).
17:30. Вавассори (Италия, Q) – Маррей (Великобритания).
18:00. Карацев (Россия, Q) – Джере (Сербия).

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У женщин начинается второй круг. В борьбу вступают сеяные теннисистки из нижней половины сетки, которую возглавляет белоруска Арина Соболенко (второй номер посева). Свой первый матч на турнире сыграет и россиянка Людмила Самсонова (14). А вот 15-летняя Мирра Андреева уже второй день подряд проведёт матч. После сенсационной победы над финалисткой US Open – 2021 Лейлой Фернандес юная россиянка померяется силами с бразильянкой Хаддад-Майей (13).

Женщины. Второй круг
12:00. Нимайер (Германия) – Квитова (Чехия, 10).
12:00. Хаддад-Майя (Бразилия, 13) – М.Андреева (Россия, WC).
12:00. Рус (Нидерланды, Q) – Саккари (Греция, 9).
13:30. Костюк (Украина, 32) – Осорио-Серрано (Колумбия, WC).
14:00. Гауфф (США, 6) – Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q).
15:00. Самсонова (Россия, 14) – Заневская (Бельгия).
15:00. Л. Фрухвиртова (Чехия) – Остапенко (Латвия, 19).
16:30. Ахмед Шериф (Египет) – Калинина (Украина, 30).
18:00. Гарсия (Франция, 5) – Путинцева (Казахстан).
20:00. Кырстя (Румыния) – Соболенко (Беларусь, 2).

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Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».

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