Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина одолела Павлюченкову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Касаткина одолела Павлюченкову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову, замыкающую топ-600 WTA на данный момент, в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Касаткина, первая ракетка России, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. У Дарьи высокий процент выигрыша на первой подаче — 65 против 53 у соперницы. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, выполнила два эйса и реализовала три из шести брейк-пойнтов, допустила две двойные ошибки. У неё более высокий процент выигрыша на второй подаче, чем у Касаткиной: 44 против 22.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В третьем круге Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Леся Цуренко (Украина). Соперница россиянки определится в пятницу, 28 апреля.

Материалы по теме
Рублёв рвётся в 3-й круг Мадрида! Его соперник — чемпион ТБШ. И Калинская играет. LIVE!
Live
Рублёв рвётся в 3-й круг Мадрида! Его соперник — чемпион ТБШ. И Калинская играет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023