Касаткина одолела Павлюченкову и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Российская теннисистка, восьмая ракетка мира Дарья Касаткина победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову, замыкающую топ-600 WTA на данный момент, в матче второго круга турнира WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Касаткина, первая ракетка России, реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. У Дарьи высокий процент выигрыша на первой подаче — 65 против 53 у соперницы. Анастасия Павлюченкова, в свою очередь, выполнила два эйса и реализовала три из шести брейк-пойнтов, допустила две двойные ошибки. У неё более высокий процент выигрыша на второй подаче, чем у Касаткиной: 44 против 22.

В третьем круге Дарья Касаткина встретится с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Леся Цуренко (Украина). Соперница россиянки определится в пятницу, 28 апреля.