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Видеообзор победы Анны Калинской над Еленой Рыбакиной на турнире в Мадриде

Видеообзор победы Анны Калинской над Еленой Рыбакиной на турнире в Мадриде
Аудио-версия:
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62-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче второго круга российская спортсменка одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (седьмая ракетка мира). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:2 в пользу Калинской.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

На счету Анны Калинской девять эйсов, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и семь двойных ошибок. Её соперница, Елена Рыбакина, в свою очередь, подала 10 эйсов, реализовала 2 брейк-пойнта из 10, а также допустила четыре двойные ошибки.

В матче третьего круга Анна Калинская встретится с хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

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