Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Корне
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований 16-я сеяная Александрова нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Корне подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.
Александрова во второй раз обыграла Корне в официальных матчах, впервые теннисистки встречались в 2016 году.
За выход в 1/8 финала Александрова сыграет с 22-й сеяной представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
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