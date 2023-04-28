Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Корне

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований 16-я сеяная Александрова нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Корне подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Александрова во второй раз обыграла Корне в официальных матчах, впервые теннисистки встречались в 2016 году.

За выход в 1/8 финала Александрова сыграет с 22-й сеяной представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.