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Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Корне

Александрова вышла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв Корне
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Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде (Испания). В матче второго раунда соревнований 16-я сеяная Александрова нанесла поражение француженке Ализе Корне со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Александрова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два из четырёх брейк-пойнтов. Корне подала два эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт.

Александрова во второй раз обыграла Корне в официальных матчах, впервые теннисистки встречались в 2016 году.

За выход в 1/8 финала Александрова сыграет с 22-й сеяной представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.

Мадрид (ж). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 16:10 МСК
Ализе Корне
Франция
Ализе Корне
А. Корне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3  
7 7 		6  
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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