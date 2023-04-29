Руне — 11-й игрок, одержавший 20+ побед в основной сетке «Мастерсов», будучи тинейджером

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне нанёс поражение казахстанскому теннисисту Александру Бублику в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-1000 в Мадриде (Испания) со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (11:9).
Эта победа стала для 20-летнего Руне 20-й в основной сетке турниров серии «Мастерс» в карьере. Таким образом, датчанин стал 11-м игроком в истории тенниса, который смог одержать 20+ побед в основной сетке «Мастерсов», будучи тинейджером. До него это удавалось Рафаэлю Надалю, Карлосу Алькарасу, Майклу Чангу, Андрею Медведеву, Ллейтону Хьюитту, Энди Роддику, Денису Шаповалову, Новаку Джоковичу, Энди Маррею и Хуан-Мартину дель Потро.
Соперником датчанина в третьем круге станет испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина.
Общий призовой фонд соревнований в Мадриде составил € 7 705 780. Действующим чемпионом мужского турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.
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