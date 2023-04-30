Бадоса прокомментировала победу над Гауфф в матче третьего круга турнира в Мадриде
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Испанская теннисистка Паула Бадоса после победы в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) над американкой Кори Гауфф высказалась о сопернице. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу испанки.
«Она очень хороша, потрясающий игрок. Гауфф очень быстрая. У неё сумасшедший бэкхенд и отличная подача. Когда она нервничает, это отражается на подаче. В этом матче я нацелилась на её форхенд, стараясь заставить Кори выполнять больше работы. Да, такой была тактика», — приводит слова Бадосы Sportskeeda.
Напомним, за выход в четвертьфинал соревнования Бадоса поборется с греческой спортсменкой Марией Саккари, ранее обыгравшей представительницу Испании Ребеку Масарову со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
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