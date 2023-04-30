Украинка Цуренко отказалась от рукопожатия с Дарьей Касаткиной после их матча в Мадриде
Поделиться
Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от традиционного рукопожатия у сетки после поражения от восьмой ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это не первый инцидент такого рода с участием Цуренко.
Напомним, встреча Цуренко с Касаткиной (8) завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Цуренко ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Следующей соперницей Касаткиной в Мадриде станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21).
Комментарии
- 30 апреля 2023
-
13:56
-
13:50
-
13:49
-
13:36
-
13:11
-
13:00
-
12:35
-
12:14
-
10:47
-
10:38
-
10:34
-
09:59
-
09:51
-
09:47
-
09:00
-
08:00
-
02:56
-
00:22
- 29 апреля 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:07
-
22:35
-
22:24
-
21:49
-
21:31
-
20:44
-
20:35
-
19:52
-
19:33
-
19:12
-
18:48
-
18:05
-
17:15
-
16:32
-
16:20
Партнерский контент