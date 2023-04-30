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Украинка Цуренко отказалась от рукопожатия с Дарьей Касаткиной после их матча в Мадриде

Украинка Цуренко отказалась от рукопожатия с Дарьей Касаткиной после их матча в Мадриде
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Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от традиционного рукопожатия у сетки после поражения от восьмой ракетки мира россиянки Дарьи Касаткиной в третьем круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Это не первый инцидент такого рода с участием Цуренко.

Напомним, встреча Цуренко с Касаткиной (8) завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Касаткина один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Цуренко ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующей соперницей Касаткиной в Мадриде станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21).

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