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«Это было плохо». Баутиста-Агут продолжил предъявлять претензии Хачанову после поражения

«Это было плохо». Баутиста-Агут продолжил предъявлять претензии Хачанову после поражения
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25-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут предъявил претензии серебряному призёру Олимпиады-2020, 12-й ракетке мира россиянину Карену Хачанову после поражения от него в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Хачанова.

В первом сете линейный судья крикнул «аут» после подачи испанца. Однако повтор показал, что Баутиста-Агут попал в линию. Во время смены сторон Роберто предъявил Хачанову претензию из-за того, что он не поправил судью, хотя знал, что тот допустил ошибку. После завершения поединка испанец продолжил выражать своё недовольство, что попало в трансляцию.

Хачанов: Я никогда против тебя не жульничал.
Баутиста-Агут: Это было плохо.
Хачанов: Что было плохо?
Баутиста-Агут: Ты там стоял.
Хачанов: Всё нормально, но я тебе ещё раз скажу – я никогда не жульничаю, против любого соперника. Мы же с тобой столько раз тренировались.
Баутиста-Агут: Но мяч был на линии.
Хачанов: Клянусь, я ничего не видел. Но как хочешь.

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