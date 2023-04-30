Цонга: для меня Алькарас является фаворитом «Ролан Гаррос», если там не будет Надаля

Бывшая пятая ракетка мира француз Жо-Вильфрида Цонга, завершивший карьеру на «Ролан Гаррос» — 2022, поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша главного грунтового турнира и назвал своих фаворитов.
«Фаворит «Ролан Гаррос»? Я признаю, что Алькарас играет очень, очень хорошо. В таком случае, мы дожны посмотреть, будет там Рафа или нет. Потому что для меня Алькарас является фаворитом, если Надаля не будет. Я хочу сказать, что если Рафа будет там, думаю, он всё ещё будет фаворитом. Но, конечно же, не стоит забывать и про Джоковича. Он по-прежнему потенциально лучший игрок всех времен», — приводит слова Цонги WeLoveTennis.
Основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 28 мая по 11 июня. Ранее в окружении Рафаэля Надаля подтвердили намерение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» принять участие в Открытом чемпионате Франции – 2023, 14-кратным победителем которого он является. основные соревнования «Ролан Гаррос» пройдут с 28 мая по 11 июня
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