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Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
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112-я ракетка мира, российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который продлится до 7 мая.

В матче третьего круга Сафиуллин (Q) со счётом 3:6, 6:3, 3:6 проиграл испанцу Бернабе Сапата-Миральесу (42-я ракетка мира). Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Сапата-Миральеса три эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Отметим, что второй гейм третьего сета данного матча длился 20 минут. В нём россиянин проиграл свою подачу.

В следующем раунде Сапата-Миральес сразится с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина, 25) — Стефанос Циципас (Греция, 4).

Мадрид (м). 3-й круг
01 мая 2023, понедельник. 17:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Бернабе Сапата-Миральес
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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