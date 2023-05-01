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Вероника Кудерметова в упорной борьбе одолела Дарью Касаткину на турнире в Мадриде

Вероника Кудерметова в упорной борьбе одолела Дарью Касаткину на турнире в Мадриде
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13-я ракетка, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая.

В матче четвёртого круга Кудерметова (12) со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) обыграла соотечественницу, восьмую ракетку мира Дарью Касаткину (8). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 55 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Касаткиной один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

За место в полуфинале Кудерметова сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, 18).

Мадрид (ж). 4-й круг
01 мая 2023, понедельник. 16:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		1 7 7
5 		6 6 2
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Комментарии
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