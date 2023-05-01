Вероника Кудерметова в упорной борьбе одолела Дарью Касаткину на турнире в Мадриде

13-я ракетка, российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), который продлится до 6 мая.

В матче четвёртого круга Кудерметова (12) со счётом 7:5, 1:6, 7:6 (7:2) обыграла соотечественницу, восьмую ракетку мира Дарью Касаткину (8). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 55 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Касаткиной один эйс, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 заработанных.

За место в полуфинале Кудерметова сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) — Мартина Тревизан (Италия, 18).