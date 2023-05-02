Карен Хачанов — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 2 мая, в матче четвёртого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде сразятся российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Поединок поставлен первым запуском на центральном корте, носящем имя Маноло Сантаны, и начнётся чуть позже 12:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Андрей Рублёв в четвёртом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Счёт личных встреч у россиян равный — 2-2 (3-3 с учётом челленджеров и фьючерсов). Отметим, что до нынешнего сезона на турнирах ATP они встречались строго раз в два года. В 2017-м и в 2019-м побеждал Хачанов, а в 2021-м и в 2023-м верх брал уже Рублёв. В текущем сезоне они сыграют уже во второй раз подряд. Предыдущий матч был в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло. Там Андрей победил со счётом 7:6 (7:4), 6:2, и это была их первая в карьере встреча на грунте.