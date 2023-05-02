Алькарас обыграл Зверева и вышел в 1/4 «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Хачановым

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга представителя Германии Александра Зверева (16-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой испанского теннисиста со счётом 6:1, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Карлос Алькарас является их действующим чемпионом.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
- 2 мая 2023
-
18:33
-
18:19
-
17:47
-
17:40
-
16:47
-
16:47
-
16:21
-
16:20
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
15:31
-
15:07
-
14:58
-
14:56
-
14:40
-
13:57
-
12:24
-
11:30
-
10:32
-
10:30
-
09:46
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:00
-
04:01
-
03:43
-
02:40
-
02:38
-
02:12
-
01:47
-
01:00
-
00:42
-
00:16