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Алькарас обыграл Зверева и вышел в 1/4 «Мастерса» в Мадриде, где сыграет с Хачановым

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в матче четвёртого круга представителя Германии Александра Зверева (16-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой испанского теннисиста со счётом 6:1, 6:2. Общая продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева три эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Соперником Карлоса Алькараса в матче 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде станет россиянин Карен Хачанов.

Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» проходят в Мадриде с 26 апреля по 7 мая. Карлос Алькарас является их действующим чемпионом.