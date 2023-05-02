Рафаэль Надаль вместе с семьёй посетил день рождения своей 92-летней бабушки

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль посетил день рождения своей 92-летней бабушки. Фотографию с семейного праздника в своих социальных сетях выложила сестра бывшей первой ракетки мира.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ
Напомним, ранее испанский теннисист сообщил что пропустит текущий грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). До этого Надаль также снялся с грунтового турнира в Барселоне и не принимал участия ни в одном соревновании после Australian Open. Он надеется вернуться в тур на «Мастерсе» в Риме.
Ранее испанскими СМИ сообщалось, что Надаль не желает форсировать своё возвращение в тур и планирует повторить свой прошлогодний график перед победным «Ролан Гаррос»: пропустить Барселону, но выступить на обоих «Мастерсах».
Напомним, Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.
- 2 мая 2023
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