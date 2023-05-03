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Мадрид-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей девятого игрового дня

Сегодня, 3 мая, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием девятого игрового дня соревнований. Сегодня будет сыграно всего два матча 1/4 финала турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, Мадрид. Расписание девятого игрового дня:

Джессика Пегула (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — начало матча приблизительно в 14:00 по мск.

Ига Свёнтек (Польша) — Петра Мартич (Хорватия) — начало матча приблизительно в 21:00 по мск.

Победительницы сегодняшних пар сойдутся в полуфинале турнира. В другом полуфинале турнира встретятся Мария Саккари (Аргентина) и Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 6 мая. Общий призовой фонд женского одиночного разряда составляет € 7,7 млн.