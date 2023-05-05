Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде, обыграв Чорича

Алькарас стал первым финалистом «Мастерса» в Мадриде, обыграв Чорича
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В полуфинальном матче соревнований первый сеяный Алькарас нанёс поражение 17-й ракетке турнира представителю Хорватии Борне Чоричу со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Алькарас четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Чорич наподал два эйса, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Теннисисты впервые встречались друг с другом в официальных матчах на турнирах АТР.

В финале «Мастерса» в Мадриде Алькарас будет защищать титул во встрече с победителем матча между российским теннисистом Асланом Карацевым и представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом.

Мадрид (м). 1/2 финала
05 мая 2023, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023