Карацев не сумел выйти в финал «Мастерса» в Мадриде, уступив Штруффу

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел выйти в финал грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде (Испания). В полуфинале Карацев потерпел поражение от представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Штруфф 15 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Карацев выполнил три эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из семи.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Ян-Леннард Штруфф – Аслан Карацев в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.
Отметим, что соперники встречались в рамках этого турнира уже во второй раз. В финальном раунде квалификации Карацев уверенно выиграл (6:4, 6:2) и вышел в основную сетку, а Штруфф чуть позже попал в неё как лаки-лузер, заменив одного из снявшихся теннисистов.
В финале Штруфф сыграет с первым сеяным, испанцем Карлосом Алькарасом, который будет защищать титул.
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