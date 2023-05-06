Соболенко заработала € 1,1 млн за победу на турнире WTA-1000 в Мадриде

Вторая ракетка мира, представительница Беларуси Арина Соболенко заработала € 1 105 265 призовых за победу на турнире WTA-1000, завершившемся в Мадриде (Испания). В субботу, 6 мая, спортсменка одержала победу над принципиальной соперницей — польской теннисисткой, первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
За победу в финальном матче турнира категории WTA-1000 спортсменке также полагается 1000 рейтинговых очков. В свою очередь, Ига Свёнтек получила € 580 тыс и 650 очков рейтинга. Однако рейтинговые баллы не повлияют на текущую ситуацию: спортсменки сохранят позиции, увеличится только отрыв от Джессики Пегулы (США), третьей ракетки мира.
Ига Свёнтек и Арина Соболенко заявлены на турнир WTA-1000, который пройдёт с 8 по 21 мая в Риме (Италия). На данный момент у спортсменок равное количество титулов в одиночном разряде: каждая имеет по 13 побед на турнирах.
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