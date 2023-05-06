Соболенко взяла титул Мадрида и € 1,1 млн призовых. Расписание, расклады и сетки

На супертурнире в Мадриде с общим призовым фондом € 15,4 млн в субботу начались финалы. Главные призы были разыграны в мужском парном разряде и женском одиночном. В этот день отличились и российские теннисисты. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. 6 мая, суббота

В субботу впервые на турнире ATP Masters 1000 в Мадриде был выходной у мужчин, выступающих в одиночном разряде, зато был разыгран решающий матч в парном разряде. До этой стадии добрался российский дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов, который довольно давно выступает вместе, но происходит это не так часто, поскольку оба теннисиста сосредоточены на одиночных карьерах. Впрочем, у россиян уже были в активе два финала на «Мастерсах», которые они проиграли – Майами-2018 и Париж-2019. На сей раз в решающем матче им достались индус Рохан Бопанна и австралиец Мэттью Эбден. Наши парни выстояли и завоевали титул на чемпионском тай-брейке.

Любопытно, что благодаря этому успеху Андрей в парном рейтинге взлетит на 106 мест и станет 58-й ракеткой мира. Карен поднимется на 123 позиции и будет 66-м. Победитель «Мастерса» в Монреале-1995 в парном разряде Андрей Ольховский в интервью ТАСС заявил: «Ребята — молодцы, я думаю, они могут выиграть ещё несколько парных турниров. Они играют на высоких скоростях, в этом их большое преимущество над остальными соперниками. Сейчас двум одиночникам не так сложно играть в паре, в парном разряде конкуренция не такая высокая, как была раньше, за двадцаткой рейтинга не так много сильных игроков. К тому же на них оказывается огромное давление, что они должны показывать результаты против одиночников».

В женском финале оказались две сильнейшие теннисистки на данный момент – чемпионка «Ролан Гаррос» и US Open – 2022 Ига Свёнтек и победительница Australian Open – 2023 Арина Соболенко. Соперницы ранее встречались семь раз, и пять из этих матчей выиграла польская спортсменка, причём последний раз она победила в конце апреля на турнире в Штутгарте.

Матч получился весьма упорным. Арина в первом сете была сконцентрированной, чётко подавала и пыталась подобраться к чужим геймам. В шестом гейме она потеряла двойной брейк-пойнт – 3:3, а вот в восьмом воспользовалась шансом – 5:3, после чего подала на партию – 6:3. В начале второго сета Свёнтек повела с брейком – 3:0, Арина её тут же догнала – 3:3, но концовка сета осталась всё же за польской теннисисткой – 6:3.

Судьба титула решалась в заключительной третьей партии, в которой до самого конца не было ясно, в чью пользу завершится матч. И лишь при счёте 3:3 белорусской теннисистке удалось прибавить – 5:3, затем выстоять на своей подаче и после 2 часов 27 минут борьбы с четвёртого матчбола добиться победы – 6:3, 3:6, 6:3.

Так Арина Соболенко второй раз стала чемпионкой турнира в Мадриде и заработала € 1 105 265 призовых и 1000 рейтинговых очков, а финалистка получила € 580 000 и 650 очков, которые, впрочем, никак не повлияют на рейтинговые расклады. Девушки по-прежнему останутся первой и второй ракетками мира.

Женщины. Финал

Соболенко (Беларусь, 2) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:3, 3:6, 6:3.

Подробнее. Соболенко (Беларусь, 2) – Свёнтек (Польша, 1) – 6:3, 3:6, 6:3.

Расписание 13-го дня. Интересные матчи воскресенья, 7 мая

В воскресенье турнир завершится финалом в мужском одиночном разряде. Первый номер посева и действующий чемпион Мадрида Карлос Алькарас сразится с лаки-лузером Ян-Леннардом Штруффом. Ранее соперники встречались дважды и обменялись победами. Штруфф выиграл на «Ролан Гаррос» — 2021, а Алькарас – на Уимблдоне-2022. Благодаря выходу в финал «Мастерса» Ян-Леннард поднимется сразу на 37 мест в рейтинге ATP и впервые в карьере станет 28-й ракеткой мира, а если завоюет титул – то 21-й. Что касается Алькараса, то в случае победы в Мадриде он приблизится к лидеру Новаку Джоковичу на очень близкое расстояние пять очков.

Мужчины. Финал

19:30 мск. Алькарас (Испания, 1) – Штруфф (Германия, LL)

Подробнее. 19:30 мск. Алькарас (Испания, 1) – Штруфф (Германия, LL)

Супертурнир в Мадриде проходит с 25 апреля по 7 мая. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».