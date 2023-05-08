Рейтинг WTA от 8 мая: Андреева поднялась на 48 позиций, Касаткина опустилась на 9-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Российская теннисистка Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и теперь занимает 9-е место. Вероника Кудерметова поднялась с 13‑й на 12‑ю позицию. Людмила Самсонова переместилась с 18‑й на 16‑ю строчку. 16-летняя Мирра Андреева, добравшаяся до четвёртого круга на турнире в Мадриде, поднялась на 48 позиций и вошла в топ-150.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 8 мая
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 9625 очков.
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 7881.
3. (3) Джессика Пегула (США) — 5300.
4. (5) Каролин Гарсия (Франция) — 5025.
5. (6) Кори Гауфф (США) — 4345.
6. (7) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4195.
7. (4) Онс Жабер (Тунис) — 4116.
8. (9) Мария Саккари (Греция) — 3516.
9. (8) Дарья Касаткина (Россия) — 3505.
10. (10) Петра Квитова (Чехия) — 3162…
12. (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2660...
16. (18) Людмила Самсонова (Россия) — 2172…
22. (17) Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
25. (25) Анастасия Потапова (Россия) — 1601…
46. (43) Варвара Грачёва (Россия) — 1079…
57. (62) Анна Калинская (Россия) — 950…
73. (64) Анна Блинкова (Россия) — 801…
90. (90) Камилла Рахимова (Россия) — 712...
104. (94) Диана Шнайдер (Россия) — 616…
146. (194) Мирра Андреева (Россия) — 466
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