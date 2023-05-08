Сафиуллин обыграл Соузу в квалификации «Мастерса» в Риме
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Российский теннисист Роман Сафиуллин обыграл португальца Жоау Соузу в квалификации турнира серии «Мастерс» в Риме.
Встреча завершилась со счётом 2:0. В первом сете Сафиуллин одержал победу со счётом 6:1, а во втором — 6:3. Роман сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У Соузы две подачи навылет, одна двойная ошибка и три упущенных брейк-пойнта. В следующем раунде Сафиуллин встретится с победителем пары Галан — Коприва.
Две недели назад спортсмены встречались в квалификации «Мастерса» в Мадриде. Тогда Сафиуллин также одержал победу со счётом 2:0 (6:2, 6:2). На том турнире Роман дошёл до 1/16 финала, где уступил испанцу Сапата-Миральесу со счётом 1:2 (3:6, 6:3, 3:6).
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