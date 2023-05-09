Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей первого игрового дня

Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) стартует первый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей первого игрового дня

Барбора Стрыцова (Чехия) – Марина Заневская (Бельгия) – начало матча в 12:00 мск.

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Анна Блинкова (Россия) — начало матча в 12:00 мск.

Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) – начало матча не ранее 13:30 мск.

Кайя Канепи (Эстония) – Маркета Вондроушова (Чехия) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Софья Кенин (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – начало матча не ранее 15:00 мск.

Алисия Паркс (США) — Анетт Контавейт (Эстония) – начало матча не ранее 16:30 мск.

Александра Саснович (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада) – начало матча не ранее 16:30 мск.