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Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей первого игрового дня

Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей первого игрового дня
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Сегодня, 9 мая, в Риме (Италия) стартует первый игровой день грунтового турнира категории WTA-1000. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.

Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей первого игрового дня

Барбора Стрыцова (Чехия) – Марина Заневская (Бельгия) – начало матча в 12:00 мск.
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – Анна Блинкова (Россия) — начало матча в 12:00 мск.
Линда Носкова (Чехия) — Шелби Роджерс (США) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Кайя Канепи (Эстония) – Маркета Вондроушова (Чехия) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Софья Кенин (США) — Кристина Бушкэ (Испания) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Алисия Паркс (США) — Анетт Контавейт (Эстония) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Александра Саснович (Беларусь) — Лейла Фернандес (Канада) – начало матча не ранее 16:30 мск.

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