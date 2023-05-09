Донской — об Алькарасе: и Медведев, и Рублёв смогут с ним конкурировать

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о доминировании испанского теннисиста, второй ракетки мира Карлоса Алькараса в одиночном разряде мужского тенниса.
«Про доминирование Алькараса сейчас, наверное, говорить не так уж легко. Надаль и Джокович не играют и, конечно, теряют форму. Тот же Джокович пропускает Майами, Индиан-Уэллс… Не так просто потом войти и сыграть в Монте-Карло. Мне это понятно.
Но на данный момент — конечно, Алькарас доминирует. Он выиграл все последние турниры, в которых участвовал. В этом плане, конечно, он доминирует. Он играет намного лучше других — особенно на грунте. Да и хард ещё забирает.
Так что без Джоковича Алькарас доминирует. Хотя я думаю, что на харде с ним ещё кто-то может побороться. Да и на грунте, естественно. На US Open, на хардовых «Мастерсах» и Медведев, и Рублёв смогут с ним конкурировать. Наверное, сейчас он чуть сильнее выглядит, но это не значит, что у других нет шансов», — приводит слова Донского издание GoTennis.
- 9 мая 2023
-
15:22
-
14:58
-
14:43
-
14:15
-
13:53
-
13:28
-
12:52
-
10:54
-
10:23
-
10:22
-
09:56
-
08:00
- 8 мая 2023
-
22:00
-
21:28
-
21:04
-
20:36
-
20:20
-
20:03
-
19:22
-
15:58
-
15:34
-
14:40
-
13:11
-
12:18
-
12:06
-
11:03
-
10:53
-
10:45
-
10:09
-
09:34
-
00:56
-
00:31
- 7 мая 2023
-
23:53
-
23:43
-
23:26