Донской — об Алькарасе: и Медведев, и Рублёв смогут с ним конкурировать

Российский теннисист Евгений Донской поделился мнением о доминировании испанского теннисиста, второй ракетки мира Карлоса Алькараса в одиночном разряде мужского тенниса.

«Про доминирование Алькараса сейчас, наверное, говорить не так уж легко. Надаль и Джокович не играют и, конечно, теряют форму. Тот же Джокович пропускает Майами, Индиан-Уэллс… Не так просто потом войти и сыграть в Монте-Карло. Мне это понятно.

Но на данный момент — конечно, Алькарас доминирует. Он выиграл все последние турниры, в которых участвовал. В этом плане, конечно, он доминирует. Он играет намного лучше других — особенно на грунте. Да и хард ещё забирает.

Так что без Джоковича Алькарас доминирует. Хотя я думаю, что на харде с ним ещё кто-то может побороться. Да и на грунте, естественно. На US Open, на хардовых «Мастерсах» и Медведев, и Рублёв смогут с ним конкурировать. Наверное, сейчас он чуть сильнее выглядит, но это не значит, что у других нет шансов», — приводит слова Донского издание GoTennis.