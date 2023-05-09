Контавейт стала соперницей Самсоновой во втором круге турнира в Риме

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала соперницей россиянки Людмилы Самсоновой во втором круге грунтового турнира категории WTA-1000, который проходит в Риме (Италия). В матче первого круга соревнований Контавейт разгромила представительницу США Алисию Паркс со счётом 6:1, 6:1.Встреча продолжалась 1 час 5 минут.
Контавейт один раз подала навылет, дважды ошиблась на подаче и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Паркс выполнила два эйса, 11 раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За выход в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 Контавейт сыграет с 16-й сеяной, россиянкой Людмилой Самсоновой.
Призовой фонд турнира в Риме составляет € 3 572 618. Последние два года соревнования выигрывала польская теннисистка Ига Свёнтек.
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