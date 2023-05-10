Рим-2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей второго игрового дня

Сегодня, 10 мая, в Риме (Италия) во второй игровой день грунтового турнира категории WTA-1000 завершатся матчи первого круга в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих соревнований.
Теннис. WTA-1000, Рим, первый круг. Расписание матчей второго игрового дня
Слоан Стивенс (США) — Надия Подороска (Аргентина) — начало матча в 12:00 мск.
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Сара Эррани (Италия, WC) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Юлия Путинцева (Казахстан) – Виктория Томова (Болгария, Q) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Варвара Грачёва (Россия) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q) – начало матча не ранее 13:30 мск.
Леся Цуренко (Украина) – Элина Свитолина (Украина) – начало матча не ранее 15:00 мск.
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Анна Калинская (Россия) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Камилла Рахимова (Россия, LL) – Каролина Мухова (Чехия) – начало матча не ранее 16:30 мск.
Паула Бадоса (Испания) — Анна-Лена Фридзам (Германия, Q) – начало матча не ранее 20:00 мск.
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