«Я никогда не думала об этом». Соболенко — о сравнении с Сереной Уильямс
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Белорусская спортсменка, вторая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на сравнение с американской теннисисткой Сереной Уильямс, победительницей 38 турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах.
«Не знаю, никогда об этом не думала. Звучит здорово, да? Я не сосредоточена на этом. Моя цель — становиться лучше каждый день. Да, так и есть. Возможно, это безумно, но здорово быть сильной», — приводит слова Соболенко Tennis Up To Date.
Арина Соболенко является второй сеяной турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Она стартует на турнире в матче второго круга против американской теннисистки Софьи Кенин. Встреча Соболенко и Кенин пройдёт в четверг, 11 мая. Время начала матча будет известно позже.
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