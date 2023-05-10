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Стало известно, где пройдёт финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг

Стало известно, где пройдёт финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг
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Севилья (Испания) примет финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг в 2023 году. Соревнования пройдут с 7 по 12 ноября на харде в зале.

В апреле в разных точках мира состоялись квалификационные соревнования, в которых определили участников финала Кубка Билли Джин Кинг. Ими стали Австралия, Германия, Канада, Казахстан, Чехия, Италия, Испания, Словения, Франция, Швейцария и США.

При этом Польша, не прошедшая квалификацию, получила уайлд-кард и также приедет в Севилью.

Согласно регламенту, команды разделят на четыре группы, победители которых встретятся в полуфинале. Жеребьёвка турнира пройдёт 24 мая.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются швейцарки, в финале 2022 года обыгравшие команду Австралии.

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