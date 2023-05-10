Соболенко – о политике: хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко ответила, изменилось ли отношение к ней агрессивно настроенных игроков в связи с ситуацией на Украине.
«Для меня изменилось только то, что я ну не то чтобы перестала об этом думать, но начала концентрироваться на себе и поняла, что не сделала Украине ничего плохого. Это не моя вина и не вина российских и белорусских спортсменов. Мы просто спортсмены, которые делают что могут и играют в теннис. Это единственное, что помогает мне сохранять концентрацию и играть.
Это единственная перемена. Как я могу влиять на всё остальное? Нет такого, что вчера нас ненавидели, а сегодня любят. Что есть, то есть. К сожалению, у нас нет никакого влияния на ситуацию. Хуже всего, что люди чего-то от нас ждут, а мы ничего не можем сделать. Вот что плохо в этой ситуации», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту турнира в Риме (Италия).
- 10 мая 2023
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