Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг «Мастерса» в Риме, где его ожидает Себастьян Корда

Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг «Мастерса» в Риме, где его ожидает Себастьян Корда
Комментарии

103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

В матче первого раунда квалифаер Сафиуллин со счётом 6:4, 6:3 обыграл американца Маркоса Гирона (60-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 19 минут. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гирона три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Рима Сафиуллина ожидает встреча с другим американцем, 22-летним Себастьяном Кордой (29-я ракетка мира), который на старте сезона дошёл до четвертьфинала Australian Open — 2023.

Рим (м). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 19:35 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023