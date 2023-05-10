Роман Сафиуллин вышел во 2-й круг «Мастерса» в Риме, где его ожидает Себастьян Корда
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103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.
В матче первого раунда квалифаер Сафиуллин со счётом 6:4, 6:3 обыграл американца Маркоса Гирона (60-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 19 минут. Сафиуллин два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Гирона три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Рима Сафиуллина ожидает встреча с другим американцем, 22-летним Себастьяном Кордой (29-я ракетка мира), который на старте сезона дошёл до четвертьфинала Australian Open — 2023.
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