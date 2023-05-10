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Видеообзор поражения Варвары Грачёвой на старте грунтового турнира в Риме

Видеообзор поражения Варвары Грачёвой на старте грунтового турнира в Риме
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46-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), который продлится до 21 мая.

В стартовом матче Грачёва со счётом 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (4:7) проиграла представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано (Q). Встреча продлилась 2 часа 43 минуты. Грачёва один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 9 брейк-пойнтов из 20. На счету Осорио-Серрано один эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

В следующем раунде Осорио-Серрано сразится с 29-й сеяной, хорватской теннисисткой Петрой Мартич.

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