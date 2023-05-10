Фабио Фоньини в трёх сетах обыграл Энди Маррея на старте «Мастерса» в Риме

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей неудачно выступил на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче первого круга Маррей со счётом 4:6, 6:4, 4:6 проиграл бывшей девятой ракетке мира, итальянцу Фабио Фоньини (WC). Встреча продлилась 2 часа и 54 минуты. Маррей три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 18. На счету Фоньини семь эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов при 12 заработанных.

Следующим соперником Фоньини в Риме станет представитель Сербии Миомир Кецманович (30).

Призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, серб Новак Джокович, приехавший защищать титул.