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Анна Калинская уверенно обыграла украинку Даяну Ястремскую на старте турнира в Риме

Анна Калинская уверенно обыграла украинку Даяну Ястремскую на старте турнира в Риме
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57-я ракетка мира, российская теннисистка Анна Калинская уверенно вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом матче Калинская со счётом 6:4, 6:2 обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (Q). Встреча продлилась 1 час и 17 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Ястремской один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Следующей соперницей Калинской на турнире в Риме станет представительница Бельгии Элисе Мертенс (25).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 3 572 618. Их действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Рим (ж). 1-й круг
10 мая 2023, среда. 22:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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