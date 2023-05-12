Бадоса — о победе над Жабер: это был действительно тяжёлый матч

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала победу над тунисской спортсменкой Онс Жабер в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу испанки.

«Это был действительно тяжёлый матч. Я уважаю Онс, мы хорошо знаем друг друга. Я очень довольна тем, как сыграла в этом матче, довольна своим выступлением. Я пыталась быть агрессивной и рисковать, несмотря ни на что», — сказала Бадоса после матча.

Турнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. Общий призовой фонд турнира женского одиночного разряда составляет € 3,5 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финале прошлого года обыграла Жабер.