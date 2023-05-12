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Паула Бадоса победила Онс Жабер во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Паула Бадоса победила Онс Жабер во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
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Испанская теннисистка, бывшая вторая, а ныне 35-я ракетка мира Паула Бадоса обыграла представительницу Туниса Онс Жабер, занимающую седьмую строчку в рейтинге WTA, во втором круге турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:1, 6:4).

Рим (ж). 2-й круг
12 мая 2023, пятница. 15:35 МСК
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 1 час 10 минут. Паула Бадоса реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки. На счету Онс Жабер три эйса, два реализованных брейк-пойнта из трёх и три двойные ошибки.

Во встрече в третьем круге испанская теннисистка сыграет с украинкой Мартой Костюк, 40-й ракеткой мира, во втором круге победившей американку Клэр Лю. Их матч пройдёт в субботу, 13 мая. Время начала встречи будет известно позже.

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