Андрей Рублёв – Алекс Молчан: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга турнира в Риме

Сегодня, 13 мая олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв начнёт борьбу за титул на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Первым соперником Рублёва станет 59-я ракетка мира словак Алекс Молчан. Поединок поставлен первым запуском на корте имени Пьетранджели (Николы) и начнётся чуть позднее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Алекс Молчан во втором круге «Мастерса» в Риме.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Рублёва. Единственная встреча Рублёва с Молчаном произошла в полуфинале турнира в Баня-Луке, сразу после титула Андрея на «Мастерсе» в Монте-Карло. Россиянин тогда взял верх в двух сетах — 6:2, 6:4.