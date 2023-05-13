Рублёв начинает сражение в Риме! Медведев и Кудерметова готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В субботу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в нижней части мужской сетки, в том числе Андрей Рублёв (6) и Даниил Медведев (3). Начнёт сражение на турнире и второй номер мирового рейтинга Карлос Алькарас, подошедший к Риму с двумя титулами подряд – Барселона и Мадрид – и с серией из 11 побед. Выход испанца на корт будет означать, что после Рима, вне зависимости от результатов тут, он снова станет первой ракеткой мира. Также интересным ожидается российское дерби в рамках третьего круга – Анастасия Потапова (23) – Вероника Кудерметова (11), которые только что сражались и в Мадриде. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Совсем скоро россияне начнут свои битвы на турнире в Риме. Следим, болеем, ждём побед.
Победители парного разряда турнира серии «Мастерс» в Мадриде, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в следующий раунд парных соревнований в Италии. В стартовом матче на «Мастерсе» в Риме Хачанов и Рублёв со счётом 4:6, 7:5, [10:7] обыграли экс первых ракеток мира, колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фара. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рублёв и Хачанов пять раз подали навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 11. На счету их соперников один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта.
В 1/8 финала соревнований российские теннисисты встретятся с победителями противостояния Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) — Джейми Маррей (Великобритания)/Майкл Винус (Новая Зеландия).
Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о нынешней ситуации в женском теннисе. Наставник подчеркнул, что самой стабильной теннисисткой на данный момент является полька Ига Свёнтек.
«Соболенко, Рыбакина и Свёнтек могут стать новой большой тройкой в женском теннисе. Эти трое — настоящие лидеры, вне всяких сомнений. Они могут устроить яркую борьбу. Однако женский теннис сейчас очень изменчив, стабильна только Ига. И нельзя не учитывать Наоми Осаку, которая уже не раз демонстрировала свой высокий уровень. Посмотрим, что будет, когда она вернётся. Есть и другие спортсменки, способные выигрывать. Хотя Ига, всё же, на голову выше остальных сейчас», — приводит слова Макки Sportskeeda.
Теннис. WTA-1000, Рим, третий круг. Расписание матчей пятого игрового дня:
Сиюй Ван (Китай) — Тэйлор Таунсенд (США) — начало матча в 12:00 мск.
Ангелина Калинина (Украина) – Софья Кенин (США) – начало матча в 12:00 мск.
Каролин Гарсия (Франция) – Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) – начало матча в 12:00 мск.
Анастасия Потапова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) – начало матча приблизительно в 13:30 мск.
Анна Бондарь (Венгрия) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – начало матча приблизительно в 15:30 мск.
Виктория Азаренко (Италия) – Мэдисон Кис (США) – начало матча не ранее 18:00 мск.
Кори Гауфф (США) – Мари Боузкова (Чехия) – начало матча не ранее 20:00 мск.
Теннис. «Мастерс», Рим, второй круг. Расписание матчей пятого игрового дня
Андрей Рублёв (Россия) – Алекс Молчан (Словакия) — начало матча в 12:00 мск.
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Карлос Алькарас (Испания) – начало матча не ранее 14:00 мск.
Даниэль Альтмайер (Германия) – Фрэнсис Тиафо (США) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Стефанос Циципас (Греция) — Нуну Боргес (Португалия) – начало матча приблизительно в 15:00 мск.
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия) – начало матча приблизительно в 17:00 мск.
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия) — начало матча приблизительно в 18:30 мск.
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович по ходу своего стартового матча выразил недовольство качеством грунтового корта на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В частности, Джокович был недоволен тем, что грунт собирался в кучки на задней линии, где игроки постоянно двигались. «Корт – просто кошмар. Полный кошмар», — сказал Джокович судье на вышке.
«Мастерс» в Италии набирает обороты! Нас ждёт старт Медведева и Рублёва, а также российское дерби у женщин. Все подробности — в трансляции.
Однажды на турнире в Риме произошло знаковое для Серены Уильямс событие. Алексис Оганян сначала сильно напугал теннисистку, которая пыталась прогнать его крысой! Но теперь стал главным человеком в её жизни.
Накануне состоялось много интересных сражений с участием россиян. Были и обидные поражения. Так Анастасия Павлюченкова не смогла ничего противопоставить первой ракетке мира Свёнтек. Подробности в нашем обзоре.
Супертурнир в Риме идёт полным ходом. Сегодня у женщин в нижней половине сетки начинается 3-й круг, когда впервые возможны встречи сеяных с сеяными. А у мужчин вступают в борьбу представители нижней половины сетки — в том числе Алькарас (2), Рублёв (6), Медведев (3). О том, как завершились матчи накануне, читайте в нашем обзоре.
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