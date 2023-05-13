Рублёв начинает сражение в Риме! Медведев и Кудерметова готовятся. LIVE!

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о нынешней ситуации в женском теннисе. Наставник подчеркнул, что самой стабильной теннисисткой на данный момент является полька Ига Свёнтек.

«Соболенко, Рыбакина и Свёнтек могут стать новой большой тройкой в женском теннисе. Эти трое — настоящие лидеры, вне всяких сомнений. Они могут устроить яркую борьбу. Однако женский теннис сейчас очень изменчив, стабильна только Ига. И нельзя не учитывать Наоми Осаку, которая уже не раз демонстрировала свой высокий уровень. Посмотрим, что будет, когда она вернётся. Есть и другие спортсменки, способные выигрывать. Хотя Ига, всё же, на голову выше остальных сейчас», — приводит слова Макки Sportskeeda.