Беатрис Хаддад-Майя обыграла Магду Линетт и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме

15-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя обыграла в двух сетах третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), польскую теннисистку Магду Линетт, 19-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:0 (7:5, 6:4).

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Беатрис Хаддад-Майя реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету Магды Линетт два реализованных брейк-пойнта из пяти, один эйс и одна двойная ошибка.

В матче четвёртого круга бразильская теннисистка встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, сенсационно обыгравшей четвёртую ракетку мира из Франции Каролин Гарсию. Ранее у спортсменок не было личных встреч на турнирах.