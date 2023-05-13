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Беатрис Хаддад-Майя обыграла Магду Линетт и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме

Беатрис Хаддад-Майя обыграла Магду Линетт и вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме
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15-я ракетка мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя обыграла в двух сетах третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), польскую теннисистку Магду Линетт, 19-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:0 (7:5, 6:4).

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Беатрис Хаддад-Майя реализовала четыре брейк-пойнта из шести и допустила одну двойную ошибку. На счету Магды Линетт два реализованных брейк-пойнта из пяти, один эйс и одна двойная ошибка.

В матче четвёртого круга бразильская теннисистка встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано, сенсационно обыгравшей четвёртую ракетку мира из Франции Каролин Гарсию. Ранее у спортсменок не было личных встреч на турнирах.

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