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Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Анну Бондарь

Чжэн Циньвэнь вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв Анну Бондарь
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21-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь в двух сетах обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в третьем круге турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Встреча спортсменок завершилась со счётом 2:0 (7:6 (7:2), 6:4).

Матч продолжался 2 часа 7 минут. Чжэн Циньвэнь выполнила три эйса, реализовала пять брейк-пойнтов из семи и допустила три двойные ошибки. На счету Анны Бондарь два эйса, четыре реализованных брейк-пойнта из семи, а также две двойные ошибки.

Китайская теннисистка вышла в четвёртый круг турнира в Риме, где состоится дерби двух китаянок: против Чжэн Циньвэнь сыграет Сиюй Ван. Их встреча состоится в понедельник, 15 мая. Время начала матча станет известно позже. Ранее у теннисисток не было личных встреч.

Рим (ж). 3-й круг
13 мая 2023, суббота. 18:50 МСК
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
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