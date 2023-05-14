Макки: соперничество Шараповой и Серены Уильямс? Это больше походило на склоку

Рик Макки, бывший тренер россиянки Марии Шараповой и американок Винус и Серены Уильямс, высказался о противостоянии россиянки с младшей сестрой Уильямс.

«Мария говорит о своём соперничестве с Сереной, но соперничество должно быть постоянным, упорным. А Серена в этой борьбе вела со счётом 20:2. Когда Мария пришла ко мне в возрасте 11 лет, она была нацелена на Винус и Серену, это всегда было её целью. Но я не думаю, что это было настоящее соперничество. Больше походило на склоку. Кто знает, может быть, они не любили друг друга по другим причинам», — приводит слова Макки Sportskeeda.

Напомним, Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.