Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, проиграв Попырину
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103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче третьего круга Сафиуллин (Q) со счётом 5:7, 5:7 проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Попырина шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Попырина станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Хольгер Руне (Дания, 7).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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