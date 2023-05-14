Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, проиграв Попырину

103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Сафиуллин (Q) со счётом 5:7, 5:7 проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Попырина шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Попырина станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Хольгер Руне (Дания, 7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.