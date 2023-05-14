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Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, проиграв Попырину

Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала «Мастерса» в Риме, проиграв Попырину
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103-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не сумел пробиться в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Сафиуллин (Q) со счётом 5:7, 5:7 проиграл представителю Австралии Алексею Попырину (Q). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 55 минут. Сафиуллин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Попырина шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Попырина станет победитель матча Фабио Фоньини (Италия, WC) — Хольгер Руне (Дания, 7).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 705 780. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7  
5 		5  
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Комментарии
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