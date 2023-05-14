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Испанка Паула Бадоса вышла в четвёртый круг турнира в Риме, обыграв украинку Марту Костюк

Испанка Паула Бадоса вышла в четвёртый круг турнира в Риме, обыграв украинку Марту Костюк
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Испанская теннисистка, бывшая вторая, а ныне — 35-я ракетка мира Паула Бадоса уверенно справилась с украинской спортсменкой Мартой Костюк, 40-й ракеткой мира, в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). Испанка одержала победу в двух сетах — 2:0 (6:4, 6:2).

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету Паулы Бадосы семь реализованных брейк-пойнтов из четырнадцати, а также четыре двойные ошибки. Марта Костюк реализовала четыре брейк-пойнта из десяти и допустила девять двойных ошибок. Обе спортсменки выполнили по одному эйсу.

В четвёртом круге Паула Бадоса сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой, 52-й ракеткой мира, в первом круге выбившей из турнира лаки-лузера, россиянку Камиллу Рахимову.

Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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