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Видеообзор победы Джоковича над Димитровым в матче 3-го круга на «Мастерсе» в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в следующий раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), обыграв в матче третьего круга болгарина Григора Димитрова со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Новак Джокович выполнил семь эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14, а также допустил две двойные и десять невынужденных ошибок. На счету Григора Димитрова шесть эйсов, три реализованных брейк-пойнта из семи, 6 двойных и 21 невынужденная ошибка.

видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В матче четвёртого круга турнира в Риме Джокович сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и британцем Кэмероном Норри. Напомним, сербский теннисист является действующим чемпионом римского «Мастерса».