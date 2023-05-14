Бублик в борьбе проиграл Рууду в трёх сетах на «Мастерсе» в Риме

Казахстанский теннисист, 49-я ракетка мира Александр Бублик в напряжённой борьбе не смог победить четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. В трёх сетах матча третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия) Рууд оказался сильнее: встреча завершилась со счётом 2:1 (6:1, 4:6, 7:6 (7:0)).
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Каспер Рууд выполнил пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил 3 двойные и 11 невынужденных ошибок. На счету Александра Бублика 11 эйсов, один реализованный брейк-пойнт из трёх, а также 8 двойных и 17 невынужденных ошибок.
Каспер Рууд вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Риме, в котором ему предстоит встретиться с сербом Ласло Джере. Ранее у теннисистов было две личные встречи: на грунте в Рио-де-Жанейро в 2019 году и на харде в Окленде в 2023 году. Оба раза победу одерживал сербский спортсмен.
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