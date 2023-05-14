Панова в дуэте с Меликар не смогла пробиться в 1/4 финала парного разряда турнира в Риме

Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду американка Николь Меликар не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). В напряжённой борьбе дуэт оказался слабее американской пары в составе Кори Гауфф и Джессики Пегулы. Матч завершился со счётом 1:2 (7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 0:1).

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Панова и Меликар выполнили один эйс и реализовали три брейк-пойнта из десяти. На счету Гауфф и Пегулы два эйса, 3 реализованных брейк-пойнта из 11, а также одна двойная ошибка.

В 1/4 финала американский дуэт сыграет с победительницами встречи между россиянками Екатериной Александровой и Анастасией Потаповой и японками Суко Аоямой и Эной Сибахарой.