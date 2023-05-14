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Панова в дуэте с Меликар не смогла пробиться в 1/4 финала парного разряда турнира в Риме

Панова в дуэте с Меликар не смогла пробиться в 1/4 финала парного разряда турнира в Риме
Кори Гауфф
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Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду американка Николь Меликар не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия). В напряжённой борьбе дуэт оказался слабее американской пары в составе Кори Гауфф и Джессики Пегулы. Матч завершился со счётом 1:2 (7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 0:1).

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Панова и Меликар выполнили один эйс и реализовали три брейк-пойнта из десяти. На счету Гауфф и Пегулы два эйса, 3 реализованных брейк-пойнта из 11, а также одна двойная ошибка.

В 1/4 финала американский дуэт сыграет с победительницами встречи между россиянками Екатериной Александровой и Анастасией Потаповой и японками Суко Аоямой и Эной Сибахарой.

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 19:35 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		7 7 1 10
7 7 		6 5 0 8
         
Николь Меликар
США
Николь Меликар
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Н. Меликар А. Панова
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