Александрова и Потапова проиграли матч парного разряда на турнире в Риме

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова уступили в матче второго круга парного разряда турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Их соперницами были японки Суко Аояма и Эна Сибахара (шестой номер посева). Счёт в игре — 0:2 (3:6, 3:6).
Матч продолжался 1 час 10 минут. Александрова и Потапова три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, отыграли семь из десяти брейк-пойнтов соперниц. Своих брейк-пойнтов у российских теннисисток не было.
Александрова и Потапова также ранее завершили своё выступление во втором круге одиночного разряда: Екатерина уступила итальянке Камиле Джорджи, а Анастасия — другой россиянке, Веронике Кудерметовой.
Завтра, 16 мая, свой матч второго круга в парном разряде на турнире в Риме проведут Карен Хачанов и Андрей Рублёв — их соперниками станут Джейми Маррей (Великобритания) и Майкл Винус (Австралия).
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