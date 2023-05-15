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Александрова и Потапова проиграли матч парного разряда на турнире в Риме

Александрова и Потапова проиграли матч парного разряда на турнире в Риме
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова уступили в матче второго круга парного разряда турнира WTA-1000 в Риме (Италия). Их соперницами были японки Суко Аояма и Эна Сибахара (шестой номер посева). Счёт в игре — 0:2 (3:6, 3:6).

Матч продолжался 1 час 10 минут. Александрова и Потапова три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, отыграли семь из десяти брейк-пойнтов соперниц. Своих брейк-пойнтов у российских теннисисток не было.

Александрова и Потапова также ранее завершили своё выступление во втором круге одиночного разряда: Екатерина уступила итальянке Камиле Джорджи, а Анастасия — другой россиянке, Веронике Кудерметовой.

Завтра, 16 мая, свой матч второго круга в парном разряде на турнире в Риме проведут Карен Хачанов и Андрей Рублёв — их соперниками станут Джейми Маррей (Великобритания) и Майкл Винус (Австралия).

Рим — парный разряд (ж). 2-й круг
15 мая 2023, понедельник. 14:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
Е. Александрова А. Потапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Сибахара
Япония
Эна Сибахара
С. Аояма Э. Сибахара
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