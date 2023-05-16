Рим-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей восьмого игрового дня

Сегодня, 16 мая, в Риме (Италия) продолжатся матчи основной сетки грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. «Мастерс», Рим. Расписание матчей восьмого игрового дня.
Новак Джокович (Сербия) – Кэмерон Норри (Великобритания) – начало матча не ранее 12:00 мск.
Стефанос Циципас (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия) — начало матча в 13:30 мск, был остановлен.
Лоренцо Музетти (Италия) – Фрэнсис Тиафо (США) – начало матча не ранее 13:30 мск, был остановлен.
Джеффри-Джон Вулф (США) – Александр Зверев (Германия) – начало матча не ранее 13:30 мск, был остановлен.
Каспер Рууд (Норвегия) – Ласло Джере (Сербия) — начало матча в 14:15 мск.
Андрей Рублёв (Россия) – Янник Ханфман (Германия) – начало матча не ранее 15:45 мск.
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