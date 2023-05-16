Кудерметова — Циньвэнь: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Риме
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Сегодня, 16 мая, состоится матч четвертьфинала турнира категории WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), в котором сыграют российская теннисистка Вероника Кудерметова, 12-я ракетка мира, и китаянка Чжэн Циньвэнь, занимающая 21-е место в рейтинге WTA. Встреча пройдёт на корте «Пьетранджели». Предварительное время начала матча — 17:40 мск. Коррективы в расписание может внести дождь.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Вероники Кудерметовой и Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала турнира в Риме.
Рим (ж). 1/4 финала
16 мая 2023, вторник. 18:00 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
У Вероники Кудерметовой и Чжэн Циньвэнь была одна личная встреча: в полуфинале турнира в Токио (Япония) в 2022 году. Тогда спортсменки играли на харде, а победу в трёх сетах одержала китайская теннисистка.
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