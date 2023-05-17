Руне устроил скандал из-за прочтения отметки в матче с Джоковичем на «Мастерсе» в Риме

Седьмая ракетка мира, датский теннисист Хольгер Руне устроил скандал из-за прочтения отметки судьёй в матче четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), в котором спортсмен играет с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.
Хольгер Руне позвал супервайзера и сказал, что Мохамед Лайани, судья встречи, всегда судит против него, а также напомнил финал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария) в октябре 2022 года, в котором теннисист играл против канадца Феликса Оже-Альяссима (тогда Руне устроил скандал из-за отвлёкшего его сменившегося изображения на рекламном щите, а затем ругался с Лайани, нецензурно выражаясь, потому что судья не заметил нарушения правил и отказал в просьбе о повторном розыгрыше). До этого датчанин назвал судью посмешищем, заявляя, что из-за судей он всегда выглядит плохим парнем.
При детальном разборе ситуации в матче заметно, что Хольгер Руне прав в этой ситуации и его возражения вполне справедливы. Через три гейма при пересмотре момента хоук-ай показал аут, но эта система пока не является на 100% достоверной на грунтовых турнирах.
Инцидент произошёл во втором сете встречи, при счёте 40:30 в пользу Руне и на подаче датчанина. Затем счёт стал 40:40, а потом Джокович реализовал брейк-пойнт. Счёт по геймам стал 4:2 в пользу сербского теннисиста.
На данный момент матч Джоковича и Руне прерван из-за дождя при счёте 2:6, 5:4.
- 17 мая 2023
-
16:58
-
16:51
-
16:21
-
16:06
-
15:56
-
15:44
-
14:35
-
14:20
-
12:55
-
12:35
-
12:23
-
11:46
-
11:26
-
09:54
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
04:23
-
03:37
-
01:00
-
00:39
-
00:29
-
00:10
- 16 мая 2023
-
23:59
-
23:47
-
23:39
-
22:59
-
22:51
-
22:44
-
21:23
-
21:06
-
21:01
-
20:45
-
20:27
-
20:01