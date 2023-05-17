«Что за актёрство?» Новак Джокович накричал на судью матча с Хольгером Руне в Риме
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в жёсткой форме выразил недовольство поведением судьи по ходу четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Напомним, за выход в полуфинал Джокович (1) сражается с седьмой ракеткой мира, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7).
«Что за драма в паузах между озвучиванием счёта на английском, а потом на итальянском? Что за актёрство? Почему ты 20 секунд счёт объявляешь? Просто объяви счёт. Господи боже», — накричал Джокович на судью после предупреждения за затяжку времени.
Отметим, что в другой половине сетки за выход в полуфинал Рима сыграет единственный оставшийся на турнире россиянин Даниил Медведев (3).
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