«Что за актёрство?» Новак Джокович накричал на судью матча с Хольгером Руне в Риме

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в жёсткой форме выразил недовольство поведением судьи по ходу четвертьфинального матча на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, за выход в полуфинал Джокович (1) сражается с седьмой ракеткой мира, 20-летним датчанином Хольгером Руне (7).

«Что за драма в паузах между озвучиванием счёта на английском, а потом на итальянском? Что за актёрство? Почему ты 20 секунд счёт объявляешь? Просто объяви счёт. Господи боже», — накричал Джокович на судью после предупреждения за затяжку времени.

Отметим, что в другой половине сетки за выход в полуфинал Рима сыграет единственный оставшийся на турнире россиянин Даниил Медведев (3).