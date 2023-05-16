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Рим-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Медведев и Зверев, сенсационное поражение Рублёва

Зрители освистывали Медведева, но он победил Зверева! Расписание, расклады и сетки Рима
Александр Насонов
Медведев победил Зверева
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А Вероника Кудерметова вышла уже в полуфинал.

Во вторник, 16 мая, на супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти € 11,3 млн, в мужской сетке были доиграны матчи третьего круга и полностью сыграны встречи четвёртого раунда, а у женщин закончился четвёртый круг и прошли первые два четвертьфинала. Столь напряжённое расписание объясняется тем, что пять вчерашних матчей из-за дождя пришлось доигрывать уже сегодня. И победители третьего круга у мужчин фактически провели по «полтора» матча за день. Теперь обо всём по порядку.

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Итоги восьмого дня. Вторник, 16 мая

В мужской сетке одним из наиболее интересных матчей представлялась встреча третьей ракетки мира Даниила Медведева и бывшего второго номера рейтинга ATP Александра Зверева, получившего 19-й номер посева на турнире. Этот матч вынесли на вечер — и вполне понятно почему. В первой половине дня Зверев доигрывал свою встречу третьего круга, в которой его соперником был американец Джеффри-Джон Вулф. Немец в итоге одержал победу — 6:4, 7:5. А Медведев ещё вчера в непростом поединке сломил сопротивление 31-го сеяного Бернабе Сапата-Миральеса — 3:6, 6:1, 6:3. И потому у россиянина было чуть больше времени на подготовку и восстановление.

Противостояние Медведев — Зверев можно назвать современной классикой мужского тенниса. Соперники, находящиеся в самом расцвете сил (россиянину 27 лет, а немец русского происхождения на год моложе), до нынешней игры уже успели провести друг с другом целых 14 матчей. И перед очередной встречей перевес был на стороне Даниила — 8-6. И это был уже их третий матч в 2023-м. В 1/8 финала Индиан-Уэллса Медведев одержал волевую победу, хотя получил травму по ходу игры, а на той же стадии в Майами «заклятые друзья» устроили мини-скандал. Но и в этом случае Даниил добился волевой победы!

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Медведев понимал, что в 1/8 финала ему, скорее всего, придётся играть со Зверевым. После выхода в четвёртый круг россиянин вспомнил те яркие матчи на американских «Мастерсах». «Все наши матчи получаются яркими. Последние два выдались сумасшедшими – в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло. Мы долго не играли, он был травмирован. Кажется, в 2022-м у нас с ним не было ни одного матча, и это удивительно, потому что мы уже матчей 50 сыграли.

Что касается Монте-Карло, мы поговорили после того случая, и я думаю, что всё нормально. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Я проиграл Хольгеру [Руне], когда говорил об этом инциденте, а он проиграл мне. Такое бывает. Думаю, всё у нас нормально. Но это не значит, что если мы сыграем завтра, то ничего не случится. Никогда не знаешь. Мы соперники», — сказал Медведев в эфире Tennis Channel.

Медведев и Зверев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Медведев и Зверев на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Фото: Harry How/Getty Images

Вспомнил тот матч в Монте-Карло и финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. «Зверев всегда здорово играет против Медведева. Последний матч в Монако был хороший, где разыгрывали до самого последнего очка. Может быть, Даниил в начале на эмоциях где-то неправильно себя ведёт, но потом всё-таки извиняется перед соперниками. Но почему-то Саша очень хорошо настраивается на матчи с Медведевым… К тому же уже согрелся сегодня в матче с Вулфом. У Зверева и Медведева никогда не бывает простых матчей — всегда идёт какая-то «кровь». Мне очень понравился Даня в последних двух сетах против Миральеса. Мне кажется, один матч у Зверева с Медведевым должен быть лёгким. Может, сегодня такой и будет для Даниила», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук считал фаворитом Медведева и объяснил почему. «Думаю, что сегодня Медведев должен переиграть Зверева за счёт стабильности и характера. Саша подвержен нестабильности, иногда у него бывает очень много невынужденных ошибок. Думаю, что тут 60 на 40 в пользу Даниила. Хотя Зверев здорово играет на грунте, а Даня не очень любит данное покрытие. В таких матчах, конечно же, может произойти всякое. Надеюсь, Медведев покажет свой настоящий уровень и ничего ему не помешает. Никаких внутренних сбоев у него быть не должно», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

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В первом сете Зверев допустил сразу две двойные ошибки — во многом благодаря этому Медведев сразу же сделал брейк. На протяжении следующих пяти геймов соперники уверенно держали свою подачу, а в седьмом гейме россиянин при счёте 4:2 в свою пользу ещё раз добился брейка — немец и тут подарил ему двойную, после которой счёт стал 15:40. Даниил со второй попытки реализовал двойной брейк-пойнт (5:2), а в следующем гейме, подавая на сет, упустил сетбол, затем отыграл брейк-пойнт, после чего реализовал второй сетбол — 6:2. У Зверева в первой партии, которая заняла всего 33 минуты, накопилось целых девять невынужденных ошибок, а у Медведева — всего одна. Кроме того, под занавес сета начал накрапывать дождь, но весьма незначительно, так что борьба продолжилась.

Второй сет Медведев также мог начать с брейка, но упустил единственный брейк-пойнт. А вот в седьмом гейме россиянин, уже при счёте 3:3, всё же взял подачу Зверева. Гейм выдался упорным: сперва Даниил упустил двойной брейк-пойнт, затем ещё один, но с четвёртой попытки добился своей цели — 4:3 с брейком. Однако в следующем гейме немец совершил обратный брейк, хотя всё началось с 40:0 на подаче Медведева. Следующие пять розыгрышей остались за Александром — 4:4.

В это время зрители начали свистеть в адрес Медведева и стали массово поддерживать Зверева. Даниил даже жаловался судье на одного из болельщиков, прося удалить того с трибун. Воодушевлённый Зверев взял гейм на подаче, а в 10-м гейме имел сетбол на приёме, но упустил его — 5:5. В начале 11-го гейма немец подарил Медведеву две двойные ошибки, россиянин заработал брейк-пойнт (он же скрытый матчбол), но упустил его. После этого Даниил взял гейм на подаче и добился тай-брейка. В нём Медведев при счёте 4:3 в свою пользу сделал два мини-брейка, заполучив таким образом тройной матчбол. И сразу же реализовал его — 6:2, 7:6 (7:3)!

Рим (м). 4-й круг
16 мая 2023, вторник. 20:45 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 3  
6 		7 7  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме. И теперь счёт в противостоянии со Зверевым 9-6 в пользу россиянина. А Андрей Рублёв в своём матче четвёртого круга сенсационно проиграл немецкому квалифаеру Яннику Ханфману, который победил россиянина со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:3. Таким образом, в четвертьфинале сорвалось российское дерби — Медведев сыграет не с Рублёвым, а с Ханфманом. Также сегодня свой матч выиграл 22-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, который оказался сильнее британца Кэмерона Норри (13) — 6:3, 6:4.

Рим-2023. Мужчины. Турнирная сетка
Мужчины. Четвёртый круг
Руне (Дания, 7) — Попырин (Австралия, Q) — 6:4, 5:7, 6:4
Джокович (Сербия, 1) — Норри (Британия, 13) — 6:3, 6:4
Ханфман (Германия, Q) — Рублёв (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Медведев (Россия, 3) — Зверев (Германия, 19) — 6:2, 7:6 (7:3)

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У женщин свой четвертьфинал провела Вероника Кудерметова, которая играла с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Кудерметова одержала волевую победу — 3:6, 6:3, 6:4. В заключительном гейме россиянка оформила успех с четвёртого матчбола!.. В полуфинале Вероника сыграет с победительницей противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 12) — Ангелина Калинина (Украина, 30).

А первая ракетка мира Ига Свёнтек только вышла в четвертьфинал — её матч с хорваткой Донной Векич должен был состояться ещё вчера, но прошёл лишь сегодня. Свёнтек не испытала особых проблем во встрече с Векич — 6:3, 6:4 в пользу польки.

Рим-2023. Женщины. Турнирная сетка
Женщины. Четвёртый круг
Свёнтек (Польша, 1) — Векич (Хорватия, 21) — 6:3, 6:4

1/4 финала

Кудерметова (Россия, 11)Чжэн Циньвэнь (Китай, 22) — 3:6, 6:3, 6:4

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Расписание девятого дня. Интересные матчи среды, 17 мая

У мужчин начнутся четвертьфинальные матчи. Новак Джокович (1) сыграет с 20-летним Хольгером Руне (7). Счёт личных встреч — 1-1, причём последняя игра осталась за Руне. Он победил Джоковича в финале прошлогоднего «Мастерса» в Париже — 3:6, 6:3, 7:5. Во втором четвертьфинале сыграют норвежец Каспер Рууд (4) и аргентинец Франсиско Серундоло (24). Тут впереди Серундоло — 2-1.

Мужчины. 1/4 финала

14:00 мск. Джокович (Сербия, 1) — Руне (Дания, 7)
20:00. Рууд (Норвегия, 4) — Ф. Серундоло (Аргентина, 24)

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У женщин пройдут заключительные четвертьфиналы. Паула Бадоса сразится с Еленой Остапенко (20), а в центральном матче дня сойдутся первая ракетка мира Ига Свёнтек и чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина. В 2023 году теннисистки уже играли друг с другом дважды. И оба раза Рыбакина побеждала, причём в двух сетах — в 1/8 финала Australian Open и в полуфинале Индиан-Уэллса. А вот первый их матч, четвертьфинал Остравы-2021, остался за Свёнтек.

Женщины. 1/4 финала
16:00 мск. Бадоса (Испания) — Остапенко (Латвия, 20)
21:30. Свёнтек (Польша, 1) — Рыбакина (Казахстан, 7)

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Супертурнир в Риме проходит с 9 по 21 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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